Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'nun annesi ile babası arasında da tam 31 yaş fark varmış. Yani Lidya, şu an annesinin kaderini yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Lidya'nın annesi Hepgül Hepbir ile babası Atilla Özdemiroğlu'nun yaş farklarının da aynı olduğu ortaya çıktı.

ANNESİNİN KADERİNİ YAŞIYOR

53 yaşındaki popçu Levent Yüksel ile Bilgi Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Lidya Özdemiroğlu'nın 1 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Lidya'nın geçen yıl ölen babası müzisyen Atilla Özdemiroğlu ile annesi Hepgül Hepbir'in arasında da 31 yaş vardı.

LİDYA'NIN PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Lidya'nın Levent Yüksel'in konserinden paylaştığı ve 'Öyle çok...' yazıp kalp emojisi koyduğu video da dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Lidya'nın haziran ayında yaptırdığı dövme de 'Lidya'nın L'si mi yoksa Levent'in L'si mi?' sorularının sorulmasına neden oldu. Ayrıca Lidya'nın 'Hediye gibi geldin, hoş geldin. Bugün ikinci senemizin ilk günü. Daima aşk olsun. Akşam gözlüm' notu ile paylaştığı ve 24.11.2016 tarihi düştüğü paylaşım çiftin 1 yıldır birlikte olduğunu ortaya çıkardı.

Lidya'nın annesi ve babası:

Lidya ve Levent Yüksel:

Kaynak: haberinburada