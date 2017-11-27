LEVENT YÜKSEL'İN 31 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ, ANNESİNİN KADERİNİ YAŞIYOR
Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'nun annesi ile babası arasında da tam 31 yaş fark varmış. Yani Lidya, şu an annesinin kaderini yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Lidya'nın annesi Hepgül Hepbir ile babası Atilla Özdemiroğlu'nun yaş farklarının da aynı olduğu ortaya çıktı.
ANNESİNİN KADERİNİ YAŞIYOR
53 yaşındaki popçu Levent Yüksel ile Bilgi Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Lidya Özdemiroğlu'nın 1 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Lidya'nın geçen yıl ölen babası müzisyen Atilla Özdemiroğlu ile annesi Hepgül Hepbir'in arasında da 31 yaş vardı.
LİDYA'NIN PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Lidya'nın Levent Yüksel'in konserinden paylaştığı ve 'Öyle çok...' yazıp kalp emojisi koyduğu video da dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Lidya'nın haziran ayında yaptırdığı dövme de 'Lidya'nın L'si mi yoksa Levent'in L'si mi?' sorularının sorulmasına neden oldu. Ayrıca Lidya'nın 'Hediye gibi geldin, hoş geldin. Bugün ikinci senemizin ilk günü. Daima aşk olsun. Akşam gözlüm' notu ile paylaştığı ve 24.11.2016 tarihi düştüğü paylaşım çiftin 1 yıldır birlikte olduğunu ortaya çıkardı.
Lidya'nın annesi ve babası:
Lidya ve Levent Yüksel:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar