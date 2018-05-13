LEYLEK AÇ LEOPARIN ELİNDEN SALİSELERLE KURTULDU, NEFES KESİCİ ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Tanzanya'daki safari parkında aç bir leoparın elinden son anda kurtulan leyleği ziyaretçiler görüntüledi.
Tanzanya'nın Serengeti bölgesinde yer alan safari parkında çekilen görüntüler oldukça etkileyiciydi.
LEYLEK SON ANDA PAÇAYI KURTARDI
Aç bir leoparın çalıların arasında çıkıp leyleği yakalamaya çalışması Avustralyalı bir turist tarafından görüntülendi. Leylek leoparın elinden saliselerle kurtulurken o anlar izleyenlerin nefesini kesti.
Kaynak: haberinburada
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