Terör Tünellerine Çimento Veren Şirketi İlk Kez Açıkladı
Fatih Terim, Linnes'i Gençlerbirliği Maçı Kadrosuna Almadı
Beşiktaşlı Veli Kavlak, 3 Yıl Sonra Oyuna Girdi
Eşini Ve 2 Üvey Oğlunu Öldüren Şüpheli, Kaçırdığı Üvey Kızına Da Tecavüz Etmiş
Sultan'ın Arşivinden Katil Fotoğrafları Çıktı! Avrupa'da Sergilenecek
Trump Suriye'deki Kimyasal Katliama Sessiz Kalmadı: Hayvan Esad Bedel Ödeyecek
Gülen'in Köpeğiyim Diyen Profesörün 22,5 Yıl Hapsi İstendi
Türk Öğrenciler Üretti! Uzaktan Kontrol Edilebiliyor, Kendi Başına Eve Dönüyor
Sürücü Kursundaki Kadını Öldüren Zanlı Yakalandı! Cinayetin Ardından Gönül İlişkisi Çıktı
Yunan Bakan'ın Askeri Yığınak Çıkışına Türkiye'den Sert Tepki: Politik Komedyen!
Türk Mühendisler Geliştirdi! Atık Halıdan Motor Parçası Ürettiler
80 Sivilin Can Verdiği Vahşet İçin Türkiye'den Uluslararası Çağrı
İzmir'deki Turnuvada Beşiktaş Krizi Çıktı
Yılmaz Vural, Eskişehirspor'un Başındaki İlk Maçında Ç. Rize'den Fark Yedi
23 Yıllık Eşi Vefat Eden İngiliz, Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti
Leyleklerin Haberini Yapacak Muhabir, İntihar Ediyor Sanılınca Kendisi Haber Oldu
Gökhan Gönül, İmparator'u Ters Köşeye Yatırdı
Boğaz'ın İncisiydi! İşte Kaza Sonrası Yalının Son Hali
Başbakan, Yasa Dışı Gelen Mültecilerle İlgili Konuştu: Afganistan'la Anlaştık, İadeleri Gerçekleşecek
Tatilciler Dikkat! Rezervasyonda Geç Kalanın Cebi Yanar

Leyleklerin Haberini Yapacak Muhabir, İntihar Ediyor Sanılınca Kendisi Haber Oldu

LEYLEKLERİN HABERİNİ YAPACAK MUHABİR, İNTİHAR EDİYOR SANILINCA KENDİSİ HABER OLDU

Tokat'ta leyleklerin fotoğrafını çekmek için çatıya çıkan muhabiri çevredekiler intihar ediyor sanıp polise ihbar etmesi sonucu haberci haber oldu.

Tarih : 08 Nisan 2018, 15:10
Puan Ver : Leyleklerin Haberini Yapacak Muhabir, İntihar Ediyor Sanılınca Kendisi Haber Oldu(7/10)3

Tokat'ın Zile ilçesinde görüntü almak için çatıya çıkan basın mensubunu görenler polisi arayarak intihar ihbarında bulununca, haberci haber oldu.

MUHABİR LEYLEKLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI

Tokat'ın Zile ilçesinde Yunus Emre Camisi kubbesinde bulunan leylekleri görüntülemek için binanın çatısına çıkan İhlas Haber Ajansı muhabirini gören çevredeki vatandaşlar, polisi arayarak intihar ihbarında bulundu.

ÇEVREDEKİLER POLİSE İNTİHAR İHBARINDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye personeli çatıdaki basın mensubunu tanıyınca, önce kendisini telefonla aradı. Basın mensubunun görüntü almak için çatıya çıktığı anlaşılınca ekipler normale döndü.

"HABERCİYKEN HABER OLDUK"

Yaşadığı olayı anlatan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Yaşar Erkan İçen, "Yunus Emre Camisi'nde leylekleri haber yapmak için bölgeye geldik. Geldiğimizde en uygun yer olan binanın çatı katına çıkarak çekimlerimizi gerçekleştiriyorduk. O arada ambulansın geldiğini fark ettim. Daha sonrasında da itfaiye ekipleri ve polis bölgeye intikal ettiler. Ben tabii ki şaşkınlık içerisinde ne olduğundan haberim yoktu. Telefonum çaldı. İtfaiyedeki arkadaşlar beni aradılar. Çatıda intihar olayı olduğunu söylediler. Haberciyken haber olduk" dedi.

İTFAİYE ERİ GAZETECİYİ TANIMIŞ

Olayı çatıya çıkmadan çözen itfaiye personeli Osman Adıbelli ise yaptığı açıklamada, "Olay günü aldığımız ihbar neticesinde Yunus Emre Camisi'nde intihar vakası haberini aldık. 112 ve 155 ekipleriyle beraber olay yerine geldiğimizde Yunus Emre Camisi'nde 2 vatandaşın intihar etmekte olduğunu söylediler.

Biz de diğer taraftan Yunus Emre Camisi'ne baktık. Böyle bir olay olmadığını ekiplerimizle beraber istişare yaptık. Ama olayın diğer tarafta Ceylan Sitesi'nin çatı katında olan arkadaşları fark ettik. O arkadaşın da Zile'nin basın habercisi olan Yaşar bey olduğunu fark ettik" diye konuştu.

O DA AMBULANSI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRMIŞ

İtfaiye personeli İbrahim Hüyük ise, "İhbar aldığımızda intihar olayı var diye gelmiştik biz buraya. Geldiğimizde biz herhangi bir intihar olayıyla karşılaşmadık. 112 ve diğer emniyet arkadaşlarımız buradaydı. Biraz gezdikten sonra çatı katında 2 kişinin olduğunu fark ettik. Biz tabii ki arkadaşı tanıdık. Kendisi haber mensubu bir arkadaşımızdı.

Ama tabi ihbarı veren kişiler bunu tanımadığı için intihar olarak düşünmüşler. Biz kendisini telefonla aradığımızda kendisinin de kuş çekimi yaptığını bize bildirdi. Tabi o da merak etti ambulansı falan görünce. Kendisi de çok şaşırdı. Çünkü haber yaparken kendisi haber olmuştu" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Leyleklerin  Haberini  Yapacak  Muhabir  İntihar  Ediyor  Sanılınca  Kendisi  Haber  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER