Tokat'ta leyleklerin fotoğrafını çekmek için çatıya çıkan muhabiri çevredekiler intihar ediyor sanıp polise ihbar etmesi sonucu haberci haber oldu.

Tokat'ın Zile ilçesinde görüntü almak için çatıya çıkan basın mensubunu görenler polisi arayarak intihar ihbarında bulununca, haberci haber oldu.

MUHABİR LEYLEKLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI

Tokat'ın Zile ilçesinde Yunus Emre Camisi kubbesinde bulunan leylekleri görüntülemek için binanın çatısına çıkan İhlas Haber Ajansı muhabirini gören çevredeki vatandaşlar, polisi arayarak intihar ihbarında bulundu.

ÇEVREDEKİLER POLİSE İNTİHAR İHBARINDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye personeli çatıdaki basın mensubunu tanıyınca, önce kendisini telefonla aradı. Basın mensubunun görüntü almak için çatıya çıktığı anlaşılınca ekipler normale döndü.

"HABERCİYKEN HABER OLDUK"

Yaşadığı olayı anlatan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Yaşar Erkan İçen, "Yunus Emre Camisi'nde leylekleri haber yapmak için bölgeye geldik. Geldiğimizde en uygun yer olan binanın çatı katına çıkarak çekimlerimizi gerçekleştiriyorduk. O arada ambulansın geldiğini fark ettim. Daha sonrasında da itfaiye ekipleri ve polis bölgeye intikal ettiler. Ben tabii ki şaşkınlık içerisinde ne olduğundan haberim yoktu. Telefonum çaldı. İtfaiyedeki arkadaşlar beni aradılar. Çatıda intihar olayı olduğunu söylediler. Haberciyken haber olduk" dedi.

İTFAİYE ERİ GAZETECİYİ TANIMIŞ

Olayı çatıya çıkmadan çözen itfaiye personeli Osman Adıbelli ise yaptığı açıklamada, "Olay günü aldığımız ihbar neticesinde Yunus Emre Camisi'nde intihar vakası haberini aldık. 112 ve 155 ekipleriyle beraber olay yerine geldiğimizde Yunus Emre Camisi'nde 2 vatandaşın intihar etmekte olduğunu söylediler.

Biz de diğer taraftan Yunus Emre Camisi'ne baktık. Böyle bir olay olmadığını ekiplerimizle beraber istişare yaptık. Ama olayın diğer tarafta Ceylan Sitesi'nin çatı katında olan arkadaşları fark ettik. O arkadaşın da Zile'nin basın habercisi olan Yaşar bey olduğunu fark ettik" diye konuştu.

O DA AMBULANSI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRMIŞ

İtfaiye personeli İbrahim Hüyük ise, "İhbar aldığımızda intihar olayı var diye gelmiştik biz buraya. Geldiğimizde biz herhangi bir intihar olayıyla karşılaşmadık. 112 ve diğer emniyet arkadaşlarımız buradaydı. Biraz gezdikten sonra çatı katında 2 kişinin olduğunu fark ettik. Biz tabii ki arkadaşı tanıdık. Kendisi haber mensubu bir arkadaşımızdı.

Ama tabi ihbarı veren kişiler bunu tanımadığı için intihar olarak düşünmüşler. Biz kendisini telefonla aradığımızda kendisinin de kuş çekimi yaptığını bize bildirdi. Tabi o da merak etti ambulansı falan görünce. Kendisi de çok şaşırdı. Çünkü haber yaparken kendisi haber olmuştu" dedi.

Kaynak: haberinburada