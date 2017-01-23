LG'nin sıradaki amiral gemisi LG G6 çıkış tarihi, beklenen teknik özellikleri ve diğer detayları ile sizlerle.



LG'nin sıradaki amiral gemisi LG G6 çıkış tarihi, beklenen teknik özellikleri ve diğer detayları ile sizlerle.



MWC 2017 öncesinde söylentiler hızla devam ediyor. Bu haberimizin konusu ise LG G6 modeli. Başarılı satış rakamlarına sahip LG G serisi 2017 yılında G6 modeli ile karşımıza çıkacak. Peki şimdiye kadar basına yansıyan bilgiler ile bu telefon hakkında ne biliyoruz?



LG G6 çıkış tarihi ve diğer detaylar



Öncelikle merak edilen ilk detaydan başlayalım. LG G6 modelinin MWC 2017 etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Şubat ayının son haftasında Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde yer alacak modellerden birisi LG G6 olacak.



LG tarafından yayınlanan bir görselde “Daha fazlasını görün, daha fazla oynayın” sloganıyla 26 Şubat tarihi işaret edildi. Yani LG, üstü kapalı şekilde yeni amiral gemisinin hangi tarihte duyurulacağını paylaştı. İlgili görseli haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.



Cihazda 1440 x 2880 piksel ekran çözünürlüğü ve 564 ppi keskinlik değeri bekleniyor. 2:1 oranlı bu ekran oldukça dikkat çekici olacak gibi duruyor. Ekran boyutu ile ilgili tahminler 5.7 inç büyüklüğü işaret ediyor.



Buna ek olarak yeni LG G6 modelinde bakır sıvı soğutma tüpleri yer alacak. Güçlü yongalara sahip akıllı telefonlarda bu uygulamayı daha önce görmüştük. Sony ve Samsung'un üst düzey telefonlarında “heat pipe” olarak adlandırılan bu teknoloji kullanılmıştı.



Yazılım tarafında ise yeni bir yapay zeka destekli sesli asistan bekleniyor. Microsoft, Apple ve Samsung gibi markalar kendi AI asistanları üzerinde çalışıyor. Bu firmalara şimdi LG de eklenmiş görünüyor.



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