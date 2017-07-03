Plajda Adım Atılacak Yer Kalmadı!
Elektrik Faturasındaki Açma-Kapama Bedeli İle İlgili Emsal Karar
Ankara Otogarı İçin Flaş Karar! Mahkeme İptal Etti
İran, Kuzey Irak'taki Dağlık Bölgeyi Bombaladı!
Diş Çürüklerini Beslenme Tarzı Nasıl Tetikliyor?
Kurban Bayramı Ne Zaman?
Kapıkule Sınır Kapısında Yoğunluk!
Havalar Ne Zaman Serinleyecek ?
Messi'nin Düğününde Arda Yok
Ankara'da Taksicilerin Kavgası Cinayetle Bitti
Kentsel Dönüşümde 125 Bin Konut Rakamına Ulaştı
Hipertansiyon Tüm Vücudu Etkiliyor!
Parkta Alkol Alan Kadın Sızıp Kaldı
5. Kattan Düşen İnşaat İşçi Hayatını Kaybetti!
İzmir'de Zeytinlikte Erkek Cesedi Bulundu!
Sampdoria Sneijder'den Vazgeçti
Beşiktaş Pepe Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Kamu İşçilerine Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu
Putin Katar Emiri İle Telefonda Görüştü
Hız Koridoru Uygulaması Başladı

LG g6'ya küçük kardeş geliyor: lg q6

LG G6'YA KÜÇÜK KARDEŞ GELİYOR: LG Q6

Bir süredir varlığı konuşulan G6 Mini lakaplı cihazın ismi ve diğer teknik detayları basında yer buldu. İşte LG Q6 ve muhtemel özellikleri!

Tarih : 03 Temmuz 2017, 09:59
Puan Ver : Lg G6'ya Küçük Kardeş Geliyor: Lg Q6(8/10)6


Varlığından ilk kez nisan ayında bahsedilen, G6'nın küçük kardeşi rolü oynayan LG Q6'nın, yeni bir takım detayları evleaks tarafından basına sızdırıldı. Geliştirmenin sonuna doğru yaklaşan LG, telefona birtakım sertifikalar da almaya başlamış. M700 model numarası ile çıkış yapması beklenen cihazın boyutları ise çok “mini” değil.



Evleaks'e göre telefonun ekranı 5.4 inç olacak. Bunun yanında abisinin 18:9'luk yeni moda oranını da koruyacak olan telefonun, %80'in biraz altında bir ekran –  gövde oranı sunacağı düşünülüyor.



Abisinden teknik olarak da biraz aşağıda olması beklenen Q6'nın G6'dan farklı olarak tek kamerayla gelmesi ve 3 GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonda Snapdragon 821'in kullanılması muhtemel olsa da konuyla ilgili bir bilgi ne yazık ki bulunmuyor. Detayların netleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.





 



AMD Ryzen Pro Tanıtıldı!








Etiketler: Lg  G6  Ya  Küçük  Kardeş  Geliyor  Lg  Q6    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER