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Lg Q6'nın Tarihi Belli Oldu
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lg q6'nın tarihi belli oldu

LG Q6'NIN TARİHİ BELLİ OLDU

LG, birkaç gün önce ortaya çıkan LG Q6 akıllı telefonu için resmi davetiyeleri göndermeye başladı.

Tarih : 08 Temmuz 2017, 10:11
Puan Ver : Lg Q6'nın Tarihi Belli Oldu(6/10)6


Bildiğiniz gibi LG son amiral gemisi LG G6'nın bir mini versiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Uzun süre LG G6 mini adıyla söylentilere konu olan telefon, birkaç gün önce LG Q6 adıyla ortaya çıktı. İnternete sızdırılan bilgiler sayesinde telefonun teknik özellikleri ile ilgili merak edilen birçok detay belli oldu. 5.4 inç ekranla gelen Q6'nın teknik özellikleri arasında 3 GB RAM ve 13 megapiksel tek arka kamera yer alıyor.



Bugünse LG'nin telefonu ne zaman tanıtacağı belli oldu. LG, Polonya'da düzenleyeceği yeni bir etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. 11 Temmuz'da düzenlenecek bu etkinlik için gönderilen davetiyeler, etkinlikle LG Q6'nın resmen tanıtılacağını açıkça gösteriyor. Polonya'da düzenlenecek bu etkinliğin telefonun ilk resmi tanıtımı olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak bu davetiyeler telefonun en geç 11 Temmuz'da resmen tanıtılacağı anlamına geliyor.



 



 



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