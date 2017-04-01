LG'nin bu sene içerisinde satışa sunması beklenilen bir diğer amiral gemisi modeli LG V30, çift ön kamera ile gelebilir. İşte konu hakkındaki detaylar.



LG'nin bu sene içerisinde satışa sunması beklenilen bir diğer amiral gemisi modeli LG V30, çift ön kamera ile gelebilir. İşte konu hakkındaki detaylar.



Bilindiği üzere son birkaç senedir LG, bir sene içerisinde iki farklı amiral gemisi modeli satışa sunmaya başladı. Bunlardan birincisi zaten alışık olduğumuz G serisiyken, ikincisi ise farklı bir konsepte sahip olan Vserisi. HattaVserisinin, çıkış tarihi itibariyle, G serisinden daha üstün olduğunu bile söyleyebiliriz. En azından geçtiğimiz senelerde edindiğimiz izlenim bu yönde. Muhtemelen bu sene satışa sunulacak olan LG V30da LG G6'dan daha iyi olacaktır.



Önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenenLG V30hakkında şimdilik pek bir bilgi yok. Sadece telefonun LG G6 gibi daha ince çerçevelere sahip olacağı konuşulmakta. Zira geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir görüntü de bu söylentileri doğrular nitelikte.



Geçtiğimiz gün sızdırılan görsele göre (yukarıdaki fotoğraf)LG V30'da aynı G6 gibi son derece ince çerçevelere sahip olacak. Fakat sızdırılan görselde asıl dikkat çeken şey, V30'un ön tarafında iki adet kamera bulundurması.



Öyle görünüyor ki, G6ile arka panelde çift kamera kullanımına giden LG, V30'la da ön panelde çift kamera kullanımını tercih edecek. Bu durumLG V30'un diğer modellere nazaran daha kaliteli bir selfie deneyimi ortaya koyacağının en önemli işareti. Tabi ki yine de net konuşmak için bir süre daha beklememiz gerekecek.



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