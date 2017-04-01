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lg v30 çift ön kamera ile gelebilir

LG V30 ÇİFT ÖN KAMERA İLE GELEBİLİR

LG'nin bu sene içerisinde satışa sunması beklenilen bir diğer amiral gemisi modeli LG V30, çift ön kamera ile gelebilir. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 01 Nisan 2017, 09:43
Puan Ver : Lg V30 Çift Ön Kamera İle Gelebilir(8/10)7


LG'nin bu sene içerisinde satışa sunması beklenilen bir diğer amiral gemisi modeli LG V30, çift ön kamera ile gelebilir. İşte konu hakkındaki detaylar.



Bilindiği üzere son birkaç senedir LG, bir sene içerisinde iki farklı amiral gemisi modeli satışa sunmaya başladı. Bunlardan birincisi zaten alışık olduğumuz G serisiyken, ikincisi ise farklı bir konsepte sahip olan Vserisi. HattaVserisinin, çıkış tarihi itibariyle, G serisinden daha üstün olduğunu bile söyleyebiliriz. En azından geçtiğimiz senelerde edindiğimiz izlenim bu yönde. Muhtemelen bu sene satışa sunulacak olan LG V30da LG G6'dan daha iyi olacaktır.



Önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenenLG V30hakkında şimdilik pek bir bilgi yok. Sadece telefonun LG G6 gibi daha ince çerçevelere sahip olacağı konuşulmakta. Zira geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir görüntü de bu söylentileri doğrular nitelikte.



Geçtiğimiz gün sızdırılan görsele göre (yukarıdaki fotoğraf)LG V30'da aynı G6 gibi son derece ince çerçevelere sahip olacak. Fakat sızdırılan görselde asıl dikkat çeken şey, V30'un ön tarafında iki adet kamera bulundurması.



Öyle görünüyor ki, G6ile arka panelde çift kamera kullanımına giden LG, V30'la da ön panelde çift kamera kullanımını tercih edecek. Bu durumLG V30'un diğer modellere nazaran daha kaliteli bir selfie deneyimi ortaya koyacağının en önemli işareti. Tabi ki yine de net konuşmak için bir süre daha beklememiz gerekecek.



Galaxy S8 ve S8+ tanıtım videosu yayınlandı








Etiketler: Lg  V30  Çift  Ön  Kamera  İle  Gelebilir    haber

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