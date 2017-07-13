İstanbul Valisi Şahin: Beşiktaş Saldırısının Organizatörü Yakalandı
Tünelde Şov Yapan Motosikletli Genç Felaketten Kıl Payı Kurtuldu
Erdoğan'a Suikast Düzenleyen Fetö'cüler Mahkemeye 'hero' Yazılı Tişörtle Geldi
Fenerbahçe, Manchester City'de Forma Giyen Bony İle Anlaştı
Arabanın Vites Kutusundan Yılan Çıktı
Erdoğan'la Röportaj Yapan Bbc Muhabirinden Övgü Dolu Sözler
Mahalleli Personelleri Rehin Aldı, Devreye Polis Girdi
Abd'nin Ardından Almanya'dan Da 15 Temmuz Uyarısı: Kalabalıktan Uzak Durun
Fenerbahçe'yi Mesut Edecek
Dünyanın Beklediği Boks Maçı Öncesinde Mayweather İle Mcgregor Karşı Karşıya Geldi
Super Mario Run Hayal Kırıklığı Yaratmaya Devam Ediyor
Valve, Rekor Sayıda Steam Kullanıcısını Banladı!
Motogp 17 Bu Hafta Raflardaki Yerini Alacak
13 Milyon Euro'ya Roma'ya Giden Cengiz Ünder, Başakşehir'den Ayrıldı
Lg V30 İşte Böyle Görünecek!
Adana'da Deaş'ın 'meydan' Grubuna Vurgun: 5 Gözaltı
Fetö'nün Yeni Finans Kaynağı Work And Travel
Son Dakika! Yapımcı Ve Yönetmen Ali Avcı, Fetö'den Gözaltına Alındı
Almanya'dan Ayrılan Hamit, Süper Lig'e Dönüyor
Hukuk Ve Vergi Şirketi Andersen Global, Türkiye'de Faaliyete Başlıyor

lg v30 işte böyle görünecek!

LG V30 İŞTE BÖYLE GÖRÜNECEK!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan LG yeni amiral gemisi V30'u tanıtmaya hazırlanıyor. Peki LG V30 nasıl görünecek? İşte detaylar.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 10:08
Puan Ver : Lg V30 İşte Böyle Görünecek!(8/10)10


Akıllı telefonpazarının önemli isimlerinden biri olan LG, şu aralar yeni amiral gemisi modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Zira LG V30, Güney Koreli teknoloji devinin, 2017'deki ilk gerçek amiral gemisi modeli olacak. Çünkü MWC'de tanıtılan LG G6, SD 821'li yapısıyla, beklentilerin gerisinde kalmıştı. Peki LG'nin önümüzdeki IFA'da tanıtması beklenilen LG V30 nasıl bir tasarıma sahip olacak.



Bilindiği üzereLG'nin V serisi genel olarak ikincil ekranıyla ön plana çıkıyordu. Bu durum V10'da da V20'de de bu şekildeydi. Fakat öyle görünüyor kiV30 ile birlikte bu gelenek de son bulacak. Çünkü sızdırılan bilgilere göre LG, G6'da kullanmaya başladığı tasarım çizgisini V30'a da taşıyacak.



Geçtiğimiz gün LG V30'un fabrika çizimlerini içerdiği iddia edilen bazı CAD görselleri sızdırıldı. Sızdırılan bu görüntülere aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.



Açıkçası LG V30 tasarımı için, G6'ya fazlasıyla benzer olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. Zira telefonun ekran boyutunun 6 inç olduğunu bir kenara bırakırsak, tasarım anlamında G6 ile fazlaca benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca V serisiyle özdeşleşen ikincil ekranın V30 ile tarihe karışacak olması da üzücü. Çünkü bu telefon erişini kullananların birçoğu ikincil ekrandan oldukça memnunlardı. Bakalım LG'nin bu yeni tasarım hamlesi satış rakamlarına nasıl yansıyacak.





Xiaomi Mi Mix 2 haftaya çıkıyor!

 






Etiketler: Lg  V30  İşte  Böyle  Görünecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER