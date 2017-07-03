Mobil Dünya Kongresi sonrasında sessizliğe gömülen LG'nin orta segmente hitap eden LG X Charge isimli yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.



Dünyanın çeşitli bölgelerindeki operatörler ile ortak çalışmalar yürüten LG'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şimdilik Comcast/Xfinity müşterilerine özel olarak satışa sunulacak olanLG X Charge, Güney Koreli üreticinin en fazla batarya kapasitesine sahip cihazı olacak.



LG X Charge, gücünü 1.5GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden alıyor. Sistemini 2GB RAM ile destekleyen cihazın dahili depolama alanı ise 16GB. MicroSD kart desteği de bulunan telefonun hafızası bu şekilde 2TB'a kadar genişletilebiliyor.



720p çözünürlüğünde 5.5 inçlik bir ekranı bulunan telefonun en iddialı olduğu tarafı ise batarya kapasitesi. LGX Charge 4500 mAh gücünde ortalamanın oldukça üzerinde bir bataryadan besleniyor. Telefonun fazla güç harcamayan düşük sistem özellikleri de göz önüne alındığında şarjının fazlasıyla uzun süre dayanabileceğini söylemek mümkün.



LG X Charge, 30 Haziran'da Xfinity'nin web sitesi üzerinden satışa sunulacak. Telefonun fiyatı henüz netlik kazanmamış olsa da teknik özellikleri göz önüne alındığında uygun bir etikete sahip olacağını söyleyebiliriz. LG'nin cihazı Xfinity dışında, global pazara açıp açmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.



Zira genel olarak bu telefonlar pek fazla bölgede satışa çıkmıyor. Fakat LG X Charge'ın batarya performansı ile bir albenisi olduğunu söylemek de mümkün.











