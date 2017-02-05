

Güney Koreli'nin en önemli teknoloji firmalarından olan LG, G6 modeliyle birlikte 2017 yılında iddialı olmayı hedefliyor. Pek çok görüntüsü sızan telefonun son olarak çok detaylı ve üretilmiş görselleri sızdı.



LG'nin 5.7 in. QHD ekrana sahip yeni amiral gemisinin 26 Şubat tarihinde Barselona'da tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şimdiye kadar cihazın kenarlarını ve ekran çerçeve oranını gösteren sızıntılar olmuş olsa da bu sızıntıların hepsi bilgisayar üzerinde hazırlanmış olan CAD render görselleriydi. Şimdiyse yeni amiral gemisinin prototipi sızdı. Sızan prototiplerle birlikte cihazın tasarımı çok daha netleşmiş oldu.



Daha öncesinde sızan render görseller ile birebir aynı tasarıma sahip olan prototip ile birlikte telefonun tasarımı da kesinlik kazanmış oldu. Droid Life'ın haberine göre G6'nın tasarımı bu olacak.



Görseller detaylıca incelendiğinde ise ön tarafın beklendiği üzere %90 seviyelerinde ekranla kaplı olduğu göze çarpıyor. Aynı zamanda ekran üreticisi olan LG, G2 ile başladığı ince çerçevelere yeni telefonunda da devam ediyor. Ekranın üst ve alt kısımlarının V20 modeline benzediği telefonnda V20'den ayrılan bir detay da bulunuyor. V20 modelinde ekranın alt ve üst kısmındaki çerçeveler metalden üretilmişken burada metal kullanılmamış. G2 modeline çok benzer tasarım hatlarıyla cam kullanılmış.



Modifiye Edilmiş Özel Batarya



Cihazın arka tarafı ise bir mühendislik örneği olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Arka kapağında antenler ve batarya bölümü başta olmak üzere pek çok delik bulunan cihaz belli ki halen test aşamasında. Bataryanın içine doğrudan silikon ile bağlanmış elektrik kabloları, wifi antenlerinin açık girişleri ve üst tarafta silikon ile sabitlenmiş bir kablo, mühendislik örneğinin dikkatleri üzerine çeken yönlerinden. Ark tarafta geniş ve dar açılı iki kamera ile çift led flaş bizleri karşılarken lazer ile odaklama ve RGB renk sensörleri bulunmuyor. G3 modeliyle birlikte kullanılmaya başlayan lazer odaklama sensörü çok hızlı ve doğru odaklama yapmaya imkan sağlıyordu. Hem renk hem de lazer odaklama sensörünün neden kaldırıldığı ise bilinmiyor. Ayrıca cihazın arka tarafının plastik olmasının nedeni olarak mühendislik örneği olması gösteriliyor. Cam ya da metal bir arka kapağa 6 farklı delik açmak yerine firma büyük ihtimalle mühendislik örneklerini plastik arka kapak ile üretmeyi tercih etti.



Kulaklık Girişi Olmayabilir. Kasa Tamamen Metal Olacak







Sızan son görselde ise cihazın alt kısmı net şekilde görülebiliyor. Tip C USB portuna yer verilen cihazda aynı zamanda mono hoparlör, mikrofon ve GSM anteni bulunuyor. metal olan çerçevede antenin bulunması cihazın arka kapağının plastik ya da cam değil de metal olacağının bir göstergesi. Ayrıca dikkat çeken noktalardan birisi de telefonda 3.5mm kulaklık portuna yer verilmemesi. Üst taraftaki silikonlu kısmın kulaklık girişi olma ihtimali bulunuyor ancak durum net olarak bilinmiyor.