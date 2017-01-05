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Lg Yeni Asistanı İle Amazon'a Rakip Oluyor
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lg yeni asistanı ile amazon'a rakip oluyor

LG YENİ ASİSTANI İLE AMAZON'A RAKİP OLUYOR

Güney Koreli teknoloji devi LG yarın başlayacak olan CES 2017 fuarında pek çok farklı ürününü tanıtacak. 3 farklı yapay zeka robotunu tanıtacak firma aynı zamanda yeni bir sesli asistan sistemini de duyuracak.

Tarih : 05 Ocak 2017, 09:30
Puan Ver : Lg Yeni Asistanı İle Amazon'a Rakip Oluyor(6/10)7


Güney Koreli teknoloji devi LG yarın başlayacak olan CES 2017 fuarında pek çok farklı ürününü tanıtacak. 3 farklı yapay zeka robotunu tanıtacak firma aynı zamanda yeni bir sesli asistan sistemini de duyuracak.



Her yıl Amerika'da gerçekleşleşen CES tüketici elektroniği fuarı, bu yıl da dopdolu geliyor. Pek çok firmanın ürünlerini tanıtacağı fuarda yeni nesil onlarca ürün teknoloji severler ile buluşacak. 5-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda Samsung, LG, HTC gibi pek çok teknoloji devi ürünlerini sergileyecek.



Fuara yapay zeka ürünleriyle damgasını vurmak isteyen LG büyük bir hazırlık içerisinde. Yapay zekaya sahip 3 farklı robotunu halka açık olarak sergileyecek olan firma robotlarının yanında detaylı bir akıllı ev sistemi de sunacağa benziyor.



Hub Robot adını taşıması beklenen akıllı ev sisteminde evdeki tüm cihazlar ve evin yapay zekalı robotu kontrol edilebiliyor. Amazon Echo ve Google Home gibi çalışacak olan sistem her an dinlemede kalarak ‘Ok Google' ya da ‘ok Hub' gibi bir uyarı sinyali ile devreye girecek. Sinyal ile birlikte komutları aktif olarak dinlemeye başlayan sistem gelen komutlara göre evin yapay zekalı robotuna mutfağı temizlemesi ve salondaki ışığa yanması için gerekli komutları verebilecek.



Ev içi, bahçe için özellikleştirilmiş ve garson olarak kullanılması için özelleştirilmiş 3 farklı robotunu duyuracak olan LG'nin Hub Robot dışında akıllı ışık ve priz sistemlerini de satışa sunması bekleniyor.



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