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LİCE KIRSALINDA ÇATIŞMA ÇIKTI! ŞEHİT VE YARALILAR VAR


Lice kırsalında çatışma çıktı! Şehit ve yaralılar var
Tarih : 25 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Lice Kırsalında Çatışma Çıktı! Şehit Ve Yaralılar Var(10/10)6

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında yürütülen operasyonda çıkan çatışma çatışmada Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit olurken, 4 asker yaralandı.

ÇATIŞMADA 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 4 YARALI

Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. Teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur, şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLADI, ZAMAN ZAMAN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un (28), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesindeki baba evine ateş düştü. Bekar ve bir ağabeyi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi'ndeki baba İbrahim ve anne Fatma Cesur'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrakları asıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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