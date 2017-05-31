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LİCE'DE 20 YILIN EN BÜYÜK OPERASYONU: HEDEF ‘MAVİ LİSTE'


LİCE'DE 20 YILIN EN BÜYÜK OPERASYONU: HEDEF ‘MAVİ LİSTE'
Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:38
Puan Ver : Lice'de 20 Yılın En Büyük Operasyonu: Hedef ‘Mavi Liste'(9/10)7


Diyarbakır'ın Lice ilçesinde son 20 yılın en büyük operasyonu için düğmeye basıldı. 10 bin güvenlik görevlisi, Lice kırsalındaki teröristlerin peşinde...



Hedefte 2'si İçişleri Bakanlığı'nın 1.5 milyon lira ödüllü mavi listesinde yer alan 3 üst düzey terörist de var.



Siyasilere yönelik suikast hazırlığında olan ve İstanbul'da yakalanan kadın terörist M.Y. (23) suikast talimatını PKK'nın sözde özel kuvvetler metropol sorumlusu 'Porspi' kod adlı İshak Özçaktu'dan aldığını itiraf etti.



 



kaynak:sabah








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