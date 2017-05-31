LİCE'DE 20 YILIN EN BÜYÜK OPERASYONU: HEDEF ‘MAVİ LİSTE'
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde son 20 yılın en büyük operasyonu için düğmeye basıldı. 10 bin güvenlik görevlisi, Lice kırsalındaki teröristlerin peşinde...
Hedefte 2'si İçişleri Bakanlığı'nın 1.5 milyon lira ödüllü mavi listesinde yer alan 3 üst düzey terörist de var.
Siyasilere yönelik suikast hazırlığında olan ve İstanbul'da yakalanan kadın terörist M.Y. (23) suikast talimatını PKK'nın sözde özel kuvvetler metropol sorumlusu 'Porspi' kod adlı İshak Özçaktu'dan aldığını itiraf etti.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar