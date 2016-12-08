Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

LİCE'DE 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


LİCE'DE 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 08 Aralık 2016, 12:56
Puan Ver : Lice'de 5 Terörist Öldürüldü(9/10)9


TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Bitlis merkezde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan 21 sığınak ve üç mevzi imha edilerek, altı adet el yapımı patlayıcı, beş kg amonyum nitrat, bir adet Rus tipi el bombası, iki adet 12 kg'lık tüp, dört adet akü, bir adet şemsiye, bir adet panço, bir adet güneş paneli ele geçirildi.



Diyarbakır Lice'de icra edilen operasyonda ise saldırı hazırlığında bulunduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerle birlikte bir adet M-16 piyade tüfeği, üç adet AK-47 piyade tüfeği, iki adet tabanca, dokuz adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, üç adet tabanca şarjörü, iki adet sabit telsiz, bir adet dizüstü bilgisayar, dört adet patlayıcı düzeneği, bir adet R/F sinyal detektörü, bir adet kamuflajlı güneş paneli, bol miktarda kablo, D.W.'ye ait şifreler, beş adet sırt çantası, 25 adet elektrikli fünye, iki adet elektronik düzenek, bir adet akü, bir poşet içerisinde toz halde kimyasal madde, dört adet mont, bir adet uyku tulumu, bir adet USB bellek sandık, bir adet USB bluetooth, bir adet USB bellek, bir adet kamuflajlı şemsiye ve örgütsel doküman olmak üzere teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Lice  De  5  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER