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LİCE'DE ÇATIŞMA: 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALI


LİCE'DE ÇATIŞMA: 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALI
Tarih : 31 Mayıs 2017, 15:15
Puan Ver : Lice'de Çatışma: 7 Güvenlik Görevlisi Yaralı(9/10)9


  Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada, toplam bin 528 kilometrekare alanda aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Edinilen ilk bilgilere göre, dün 2 askerin yaralandığı operasyonda, bugün güvenlik güçleri bir grup PKK'lı teröristle temas sağladı. Lice kırsalında sağlanan temasta, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına, teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ile 1 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar, helikopterlerle operasyon bölgesinden alınarak, 7'nci Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan Jandarma Hava Grup Komutanlığına getirilerek, burada bekleyen ambulanslarla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  Bölgede 18 komando taburu, bin 200 özel harekat polisi ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs'ta başlatılan Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu sürüyor.



 



kaynak:milliyet








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