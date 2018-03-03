LİDER GALATASARAY, KARABÜKSPOR'A KONUK OLACAK! 11'LER BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Ligde lider Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Ligde lider Galatasaray zorlu Kardemir Karabükspor deplasmanına çıkacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak Doğan, Murat, Cem, Kage, Bliznichenko, Ibanez, Leandrinho
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis
KARDEMİR KARABÜKSPOR - GALATASARAY MAÇININ NOTLARI:İki takım Süper Lig'de 20. kez karşılaşacak. Önceki 19 maçın 11'ini Galatasaray kazandı (5B 3M).Karabükspor, Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığı maçların %47,4'ünde rakibine gol atamadı (9/19). Karabükspor'un Süper Lig tarihinde daha fazla maçta gol atamadığı tek rakibi Gaziantepspor (10).Karabükspor aynı zamanda bu sezon ligde 11 maçta gol atamadı ve bu alanda ligin en zayıf takımı konumunda.Karabükspor bu sezon ligin en az gol atan (16) ve en fazla gol yiyen (47) takımı. Galatasaray ise bu sezon ligin en fazla gol atan takımı (52).Karabükspor, Süper Lig'e en son yükseldiği 2016/17 sezonu başından bu yana oynadığı 57 maçın 15'ini kazanabildi (10B 32M). Bu 15 galibiyetin 13'ü iç sahada geldi.
Kaynak: haberinburada
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