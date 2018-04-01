LİDER GALATASARAY'I TRABZONSPOR DA DURDURAMADI
Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
GALATASARAY MAÇA GOLLE BAŞLADI
Karşılaşmanın 7. dakikasında Trabzonspor topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası önünde Abdülkadir'de kaldı. Genç futbolcu Mariano'dan sıyrılmak isterken topu kaybetti. Mariano sol ayağıyla şutunu çekti. Feghouli arka direkte topa dokundu ve takımını Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçirdi.
SELÇUK'UN ŞUTU YAN AĞLARDA KALDI
Ceza sahası içinde topla buluşan Gomis rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti fakat top defanstan döndü. Ceza alanına alışan meşin yuvarlağa Selçuk İnan gelişine vurdu fakat top yan ağlarda kaldı.
İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
YUSUF YAZICI KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Mücadelenin 51. dakikasında Sosa'nın ceza sahasına arkasına attığı topa hareketlenen Yusuf, şutunu çekti fakat Muslera gole izin vermedi.
GOMİS FARKI İKİYE ÇIKARDI
60. dakikada defansta Okay'ın kaçırdığı topa hareketlenen Gomis, Onur ile karşı karşıya kaldıktan sonra muhteşem bir aşırtma vuruş ile takımını 2-0 öne geçirdi.
FEGHOULİ, ONUR'A TAKILDI
Karşılaşmanın 79. dakikasında ceza sahası dışından Feghouli'nin şutunu Onur güçlükle kornere çeldi.
KUCKA ORTA SAHADAN AVLADI
Trabzonspor'un yıldızı Kucka orta sahadan vurduğu topla muhteşem bir gole imza attı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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