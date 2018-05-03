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Ligde 2. Kez Maça Çıkmayan Kayseri Erciyesspor, Küme Düşürüldü

LİGDE 2. KEZ MAÇA ÇIKMAYAN KAYSERİ ERCİYESSPOR, KÜME DÜŞÜRÜLDÜ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3. Ligde 2. kez maça çıkmayan Kayseri Erciyesspor'u küme düşürdü. Erciyesspor, 2006-07 sezonunda Türkiye Kupasında Beşiktaş'la final oynamıştı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Ligde 2. Kez Maça Çıkmayan Kayseri Erciyesspor, Küme Düşürüldü(9/10)5

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan kararlar açıklandı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası, tribün kapama gibi yaptırımlar uygulandı. Aynı sezon içinde ikinci kez maça çıkmayan Kayseri Erciyesspor'un ise bir alt lige düşürüldüğü duyuruldu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün, 29.04.2018 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, bir sezon boyunca ikinci defa müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA VE BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE, BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP GELMİŞ SAYILMASINA

Karar verilmiştir."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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