LİGDE 2. KEZ MAÇA ÇIKMAYAN KAYSERİ ERCİYESSPOR, KÜME DÜŞÜRÜLDÜ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3. Ligde 2. kez maça çıkmayan Kayseri Erciyesspor'u küme düşürdü. Erciyesspor, 2006-07 sezonunda Türkiye Kupasında Beşiktaş'la final oynamıştı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan kararlar açıklandı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası, tribün kapama gibi yaptırımlar uygulandı. Aynı sezon içinde ikinci kez maça çıkmayan Kayseri Erciyesspor'un ise bir alt lige düşürüldüğü duyuruldu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün, 29.04.2018 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, bir sezon boyunca ikinci defa müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA VE BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE, BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP GELMİŞ SAYILMASINA
Karar verilmiştir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Madde Bağımlısı Araştırma Komisyonu: Nargile Kafe Açmak Yasaklansın
- Akılalmaz Kaza! İstinat Duvarından Aşağı Uçan Otomobil, 2 Aracın Üstüne Düştü
- Gizemli Kızın Ağladığı Mezarlığa Yüzlerce Kişi Akın Etti! Polis Zor Anlar Yaşadı
- Ak Parti'de 23 Vekil Adaylık Başvurusu Yapmadı! İşte O İsimler
- 29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Merasim Sokak Saldırısının Failinin Şırnak'ta Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
- Turistleri Evlerinde Konuk Eden Köylüler, Hem Para Kazanıyor Hem Köylerini Tanıtıyor
- Türkiye'nin En Büyük Şehir Hastanesi İçin Geri Sayım Başladı!
- Lamborghini, Traktörünü Sıfır Araç Fiyatına Satıyor
- Türkiye Genelinde 444'lü Hatlara Ulaşım Sağlanamıyor!
- Kırmızı Bültenle Aranıyordu! Çiftlik Bank'ın Beyin Takımı'ndan Düzgün Genç Tutuklandı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Gazze'liler Avatar Gibi Maviye Bürünerek İsrail'i Protesto Etti
- Güvenlik Kameraları O Anları Yakaladı! Kargo Uçağı Düştü, Mürettebatın Tamamı Hayatını Kaybetti
- Avustralya 1 Milyondan Fazla Kanguruyu Öldürecek
- Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi
- Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar