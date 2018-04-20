Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın 1 gol 1 asist ile yıldızlaştığı maçta Kayserispor'u 3-1 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Kayserispor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Başakşehir, Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik 3 puanın sahibi oldu ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

PERDEYİ VISCA AÇTI

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 28. dakikada Edin Visca, 67. dakikada Arda Turan ve 90. dakikada Elijero Elia ile geldi. İlk golün asistini yapan Arda Turan, 1 gol ve 1 asist yaparak karşılaşmanın yıldızı oldu.

Kayserispor'un tek sayısını ise 54. dakikada Umut Bulut kaydetti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Umut, 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

BAŞAKŞEHİR PUANINI 62 YAPTI

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 62 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Son 5 maçtaki 4. yenilgisini alan Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada kaldı.

Süper Lig'de haftaya Başakşehir, Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada