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Lige fırtına gibi başlayan futbolcu, sezon sonunu göremedi

LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLAYAN FUTBOLCU, SEZON SONUNU GÖREMEDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Markus Neumayr'ın sözleşmesini feshetti. Alman futbolcu, ligin başındaki performansıyla dikkat çekmişti.

Tarih : 14 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Lige Fırtına Gibi Başlayan Futbolcu, Sezon Sonunu Göremedi(8/10)4

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Alman futbolcu Markus Neumayr'ın sözleşmesi feshedildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre lacivert-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı.

LİGE HIZLI BAŞLAMIŞTI

Sezon başında İsviçre'nin Luzern ekibinden transfer edilen Neumayr, Kasımpaşa formasıyla 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 25 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.

Alman futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın altyapısında da forma giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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