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LİGİN DİBİ KARIŞTI, BEŞİKTAŞ OSMANLI'YI ATEŞE ATTI


Ligin dibi karıştı, Beşiktaş Osmanlı'yı ateşe attı
Tarih : 13 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Ligin Dibi Karıştı, Beşiktaş Osmanlı'yı Ateşe Attı(10/10)6

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk şansını kaybeden Beşiktaş, Osmanlıspor'u deplasmanda 3-2 yenerek ilk 2 şansını son haftaya taşıdı. Osmanlıspor ise ligde kalma yolunda çok ağır bir darbe aldı.

Maça mutlak galibiyet hedefleyen Osmanlıspor iyi başladı. 4. dakikada Serdar ile gole yaklaşan başkent ekibi, 2 dakika sonra da golü buldu. 6. dakikada Lumanza'nın uzun pasında Medel'in arkasında topla buluşan Serdar Gürler, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. İlk yarıda Beşiktaş da etkili olamayınca ev sahibi üstünlüğünü korudu.

MUSTAFA PEKTEMEK GÖĞSÜYLE GOL ATTI

2. yarıya fırtına gibi giren ise konuk Beşiktaş oldu. 47. dakikada Sol kanattan gelişen atakta Lens içeri çevirdi, son olarak müdahale eden Anıl topu kendi ağlarına gönderdi ve skora denge geldi. Beşiktaş 3 dakika sonra da öne geçmeyi başardı. Oğuzhan'ın ortasına Karcemarkas'tan önce göğsüyle dokunan Mustafa Pektemek takımını öne geçirdi.

SERDAR GÜRLER TAKIMINI AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞTI

Ancak ligde kalmak için mutlaka kazanmak zorunda olan Osmanlıspor'un pes etmeye niyeti yoktu. 56. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı Vida sektirdi. Serdar Gürler harika bir röveşata ile skora bir kez daha dengeyi getirdi. Serdar böylece iç sahada Osmanlıspor'un attığı 15 golün 11'ine etki etmiş oldu.

80. dakikada siyah beyazlılar bir kez daha öne geçti. Gökhan Gönül'ün ortasında sonradan oyuna giren Love kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 3-2'ye geldi.

AKHİSAR PUAN ALIRSA OSMANLISPOR DÜŞECEK

Maçı da bu skorla kazanan Beşiktaş, 68 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi şansını son maça taşıdı. Osmanlıspor ise 33 puanda kaldı. Akhisar Kayseri'den 1 puan alırsa Başkent ekibi son hafta öncesinde Spor Toto Süper Lige veda edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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