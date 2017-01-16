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lindsay lohan müslüman mı oldu?

LİNDSAY LOHAN MÜSLÜMAN MI OLDU?

Geçtiğimiz aylarda ülkemize de gelen Hollywood'un çılgın kızı Lindsay Lohan'den şaşırtan bir hamle geldi

Tarih : 16 Ocak 2017, 12:27
Puan Ver : Lindsay Lohan Müslüman Mı Oldu?(8/10)9


Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını sildi ve bio kısmına 'Aleyküm selam' yazdı.



Bu durum, daha önce de İslam'a ilgi duyduğu bilinen Lohan'in Müslüman olduğu şeklinde yorumlandı.



 


Lohan, 2015 yılında New York'ta, Kur'an'ın İngilizce çevirisiyle objektiflere takılmıştı. Lindsay Lohan'ın menajeri, Lohan'in İslam kültürü ile yakından ilgilendiğinive Arapça öğrenmeye başladığını açıklamıştı.Lindsay Lohan, Türkiye'ye gelip Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalar yaparak onları ziyaret etmişti.

 

Lohan, instagram hesabındaki tüm fotoğrafları sildi.Lindsay Lohan, önceleri Hollywood'un en çılgın simalarındandı.

 

Ünlü yıldız, daha önce bir yayaya çarptığı için ve madde etkisi altında araç kullandığı için tutuklanmıştı.


 




 


 


kaynak:gazetevatan





Etiketler: Lindsay  Lohan  Müslüman    Oldu    haber

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