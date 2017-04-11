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lindsay lohan sonunda özüne döndü!

LİNDSAY LOHAN SONUNDA ÖZÜNE DÖNDÜ!

Müslümanlığa sıcak baktığını açıklayan Lindsay Lohan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkati çekiyor.

Tarih : 11 Nisan 2017, 16:31
Puan Ver : Lindsay Lohan Sonunda Özüne Döndü!(5/10)5


Kısa süre önce daha mazbut bir hayat yaşayacağını açıklayan Lindsay Lohan, türban takmış hatta tatil için gittiği Tayland'da burkalı pozlar vermişti.

 

30 yaşındaki yıldız, İnstagram'da paylaştığı açık denizde ve havuda çektirdiği fotoğrafların ardından "Denizde kayboldu" notu ile omuzlarını açıkta bırakan bir selfie yayımladı.



 

Geçtiğimiz şubat ayında röportaj veren Lohan, Kuran-ı Kerim'i okuduğunu ancak İslam dinine geçmediğini söylemişti.



 



kaynak:gazetevatan










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