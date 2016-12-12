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linux işletim sistemine vr dopingi!

LİNUX İŞLETİM SİSTEMİNE VR DOPİNGİ!

Her ne kadar VR (Sanal Gerçeklik) mimarisi için Windows işletim sistemine öncelik verilse de, kullanıcı dostu Linux işletim sistemi de kervana katılıyor.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:47
Puan Ver : Linux İşletim Sistemine Vr Dopingi!(7/10)7


Her ne kadar VR (Sanal Gerçeklik) mimarisi için Windows işletim sistemine öncelik verilse de, kullanıcı dostu Linux işletim sistemi de kervana katılıyor.



Advanced Micro Devices, geçmişte Linux işletim sistemini epey ihmal etmiş ve gerekli sürücülerin geliştirilmesinde ağır kanlı davranmıştı. Lakin teknoloji devi, bu kez, alternatif OS'ye çok daha fazla sevgi gösteriyor. Şirket dün yaptığı açıklamada işletim sistemine VR desteği için gerekli yazılımları sunacağını ve FreeSync sürücüsünün L. sürümünü de yayınlayacağını açıkladı. FreeSync, GPU'nun doğrudan görüntü ileticilerle iletişim kurmasına olanak tanırken, lag gibi sorunları da asgari seviyeye indirgiyor. AMD, FreeSync yazılımını Windows'ta defalarca kez kullanmasına rağmen, Linux'a bu desteği vermemişti. En azından şimdiye kadar…



AMD, Linux'ta VR içeriği yaratma yolunun da önünü, Radeon Pro Software sürücüsü ile açıyor. Böylece Polaris temelli Radeon ekran kartına sahip olanlar kolayca VR içeriği yaratabilecek. Söz konusu kart mimarisi, hali hazırda CAD/CAM gibi yazılımlarda içerik geliştirmek için kullanılıyor.



Hep Destek, Tam Destek



Söz konusu sürücüler Ubuntu, CentOS ve Red Hat Enterprise platformlarında kullanılabilecek.



Ücretsiz işletim sistemi PC'lerde ve sunucularda egemen olmasa da, süper bilgisayar en çok tercih edilen işletim sistemi. Dünyanın, bilinen en hızlı 500 süper bilgisayarının ezici çoğunluğu, bu mütevazi ve kullanıcı dostu işletim sistemi ile çalışıyor. Eğer AMD gibi şirketler, açık kaynak kodlu işletim sistemine gereken oyun ve yazılım desteğini sunabilirse, gelecekte kişisel bilgisayarlarda da Linux, önemli yerlere gelebilir.



ASUS ZenFone3 kutu açılımı videosu








Etiketler: Linux  İşletim  Sistemine  Vr  Dopingi    haber

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