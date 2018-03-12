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Lionel Carole İçin İlginç Yorum: 10 Yaşındaki Bir Çocuk Gibi
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Lionel Carole İçin İlginç Yorum: 10 Yaşındaki Bir Çocuk Gibi

LİONEL CAROLE İÇİN İLGİNÇ YORUM: 10 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK GİBİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole ile ilgili kulübün sportif direktörü Oscar Arias, "10 yaşındaki bir çocuk gibi davranıyor" dedi.

Tarih : 12 Mart 2018, 20:20
Puan Ver : Lionel Carole İçin İlginç Yorum: 10 Yaşındaki Bir Çocuk Gibi(6/10)2

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole ile ilgili şok bir açıklama geldi.

Ara transfer döneminde sol beke Guilherme Arana'nın alınmasıyla iyice gözden düşen Fransız futbolcu için kulübün sportif direktörü Oscar Arias bomba ifadeler kullandı.

"BURAYA ŞOV YAPMAYA GELMİŞ"

Carole'ün adeta 10 yaşındaki bir çocuk gibi davrandığını söyleyen Arias, "Buraya şov yapmaya gelmiş ve gerçek şu ki olanlar utanç verici." şeklinde konuştu.

Arias, Estadio Deportivo'ya verdiği mülakatta "Carole'e B takımında oynama teklifinde bulunduk. Bu şekilde her gün antrenman yaparak ritim kazanabilirdi. Fakat o, bu teklifi kabul etmedi." dedi.

Carole'ün 30 Haziran 2018 tarihi itibarı ile yeniden Sarı Kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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