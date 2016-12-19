LİONEL MESSİ ŞOV YAPTI BARCELONA 4 GOLLE KAZANDI
Barcelona, Messi'nin harika oynadığı maçta Espanyol'u 4-1 mağlup ederek puanını 34'e yükseltti.
La Liga'nın 16. haftasında oynanan derbide Barcelona, Espanyol'u 4-1 mağlup etti. Derbinin önüne geçen isim ise Lionel Messi'ydi.
AÇILIŞI SUAREZ YAPTI
Maça hızlı giren Barcelona aradığı golü 18. dakikada buldu. Iniesta'nın müthiş pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Luis Suarez, takımını devreye 1-0 önde götürdü.
kaynak:ensonhaber
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