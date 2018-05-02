LİSE ÖĞRENCİSİ TÜFEKLE KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETTİ
Kırşehir'in Kaman İlçesinde bir lise öğrencisi, evinde, kırma tüfekle intihar etti.
Kırşehir'in Kaman İlçesinde bir lise öğrencisi evinde kırma tüfekle intihar etti.
TÜFEKLE KAFASINA SIKTI
Kaman İlçesi Yenice Köyünde lise öğrencisi Ü.G., ailesine ait olduğu iddia edilen tek kırma tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti.
CANSIZ BEDENİ MORGA GÖNDERİLDİ
Olay yerinde hayatını kaybeden Ü.G.,'nin cansız bedeni ölüm nedenin belirlenmesi üzerine adli tıp morguna gönderildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri, Yenice Köyünde yaşanan intihar olayı ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: haberinburada
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