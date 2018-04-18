Lisede Gıda Zehirlenmesi! Öğretmen Ve Öğrenciler Hastanelik Oldu
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LİSEDE GIDA ZEHİRLENMESİ! ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER HASTANELİK OLDU


Lisede gıda zehirlenmesi! Öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu
Tarih : 18 Nisan 2018, 00:10
Puan Ver : Lisede Gıda Zehirlenmesi! Öğretmen Ve Öğrenciler Hastanelik Oldu(7/10)3

Kütahya'nın Simav ilçesinde lise müdürü, 3 öğretmen ve 167 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

OKUL MÜDÜRÜ, 3 ÖĞRETMEN VE 167 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Beyceköy'deki Simav Anadolu İmam Hatip Lisesinin pansiyonunda kalan bazı öğrencilerin karın ağrısı ve bulantı şikayeti üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Rahatsızlanan okul müdürü, 3 öğretmen ve 167 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER ÖĞLE YEMEĞİNDEN SONRA RAHATSIZLANDI

Öğrencilerin okulda öğle yemeğinde çıkan patlıcan musakka, pilav, ezo gelin çorbası ve höşmerim tatlısı yedikten sonra rahatsızlandıkları öğrenildi. Hastaneye gelen Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sayit Bayramoğlu ile öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

"HENÜZ ERKEN AMA HAYATİ TEHLİKE YOK DİYEBİLİRİZ"

Hastane Başhekimi Dr. Sertaş Erarslan, yaptığı açıklamada, hastanede tedavi altına alınan öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Hastane personelince gerekli müdahalelerin yapıldığını belirten Erarslan, şöyle dedi: "İlçemiz okulunda bir grup öğrenci bulantı, kusma şikayetiyle hastanemiz acil servisine başvurdu. Sorguladığımızda öğlen okulda verilen yemeğe bağlı şikayetlerinin olduğunu ortaya çıkardık. Daha sonra gruplar halinde yurtta kalan öğrenciler gelmeye başladı. Biz acil serviste ilk müdahalelerini yaptık. Daha sonra hastanemizdeki servislere dağıtımını yaptık. Genel durumlarında kötü bir durum yok. Henüz söylemek için erken ama hayatı tehlike yok diyebiliriz." Öte yandan, zehirlenmeye sebep olduğu şüphelenilen yemekten 300 öğrencinin yediği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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