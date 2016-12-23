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liseli elif, okula giderken çöken duvarın altında kaldı

LİSELİ ELİF, OKULA GİDERKEN ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALDI

Kocaeli'de okula gitmek için yola çıkan Elif Öztürk, kaldırımda yürüdüğü sırada metruk bir binanın duvarı üzerine düştü

Tarih : 23 Aralık 2016, 12:50
Puan Ver : Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı(7/10)6


Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde metruk binanın önünden geçen lise öğrencisi Elif Öztürk, binanın çöken duvarının altında kaldı. Moloz yığının altından çıkarılan öğrenci tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Sabah saatlerinde, Hamit Kaplan Bulvarı'nda kaldırımda yürüyerek okuluna giden Elif Öztürk, tek katlı metruk binanın önünden geçerken bir anda duvar çöktü. Elif Öztürk çöken duvarın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak itfaiye ve 112 Acil'e haber verdi.



Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri öğrenciyi moloz yığınlarının altından çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Öztürk tedavi altına alındı. Elif Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda ezilmeler meydana geldiği bildirildi. Binanın çevresinde önlem alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:habertürk








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