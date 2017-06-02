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liseli genç yüzme eğitiminde boğuldu

LİSELİ GENÇ YÜZME EĞİTİMİNDE BOĞULDU

GAZİANTEP'te yüzme eğitimi alırken nefes tutma antrenmanında rahatsızlanan 18 yaşındaki Aykut Hüner, yoğun bakım servisindeki 6 günlük yaşam mücadelesini yitirip hayatını kaybetti.

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:08
Puan Ver : Liseli Genç Yüzme Eğitiminde Boğuldu(8/10)7


GAZİANTEP'te yüzme eğitimi alırken nefes tutma antrenmanında rahatsızlanan 18 yaşındaki Aykut Hüner, yoğun bakım servisindeki 6 günlük yaşam mücadelesini yitirip hayatını kaybetti.

Olay, geçen Cumartesi günü Gaziantep Üniversitesi'ndeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi Aykut Hüner, havuzda 3,5 metre derinlikte nefes tutma antrenmanı yaparken uzun süre dipte kaldı. Su üstüne çıkmayan genci fark edenler, onu havuzdan baygın şekilde çıkardı. Çağırılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Hüner, 6 günlük yaşam mücadelesinin ardından bu sabah yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hüner'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



 



kaynak:hürriyet








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