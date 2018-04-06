LİSELİ KIZ DEHŞET SAÇTI! ÖNCE KENDİ KAFASINA SIKTI SONRA ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ
Diyarbakır Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen 10. sınıf öğrencisi ders esnasında beraberinde getirdiği kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Bu halde sınıftan çıkan öğrenci, farklı sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit etti. Kan kaybı nedeni bir anda yere yığılan öğrenci, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ÖĞRENCİLER KORKUDAN BAYGINLIK GEÇİRDİ
Öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından okul yönetimi öğrencilerin ailelerine haber verdi. Okula gelen aileler, gözyaşları içerisinde çocuklarını alıp olay yerinden uzaklaşırken, bazı öğrencilerin de korku nedeni ile baygınlık geçirdiği öğrenildi.
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Olay yerine gelen güvenlik güçleri sınıflarda incelemelerde bulundu. Veliler okula silahın nasıl sokulduğunu anlamazken, öğrencinin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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