Sivas'ta bir grup liseli kız, sokak ortasında saç başa kavgaya tutuştu. Diğer arkadaşlarının cep telefonuyla kaydettiği kavgayı bir arkadaşları ayırdı.

Sivas'ta bir grup liseli kız arasında bilinmeyen bir nedenli çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

GENÇ KIZLARIN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sokağa giren bir grup kız, kendi aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SOKAK ORTASINDA SAÇ BAŞA KAVGAYI DİĞER GENÇLER KAYDETTİ

Liseli kızların kavgası ise diğer gençler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde birbirlerini saçlarından tutarak tekmeleyen kızları bir arkadaşları ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Güçlükle ayrılan kızlar, daha sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: haberinburada