2011 yılında Bitcoin'e karşı transferi daha hızlı ve ucuz bir alternatif olarak Litecoin isimli şifreli parayı geliştiren Charlie Lee, bugün Reddit üzerinden şaşırtıcı bir açılama yaptı. 18 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en büyük beşinci şifreli parası olan Litecoin'in kurucusu, elindeki bütün Litecoin'leri sattığını duyurdu. Reddit'te paylaştığı bir yazı ile bu açıklamayı yapan Charlie Lee'nin açıklamasına göre Lee artık takipçileri tarafından suçlanmak istemiyor. Bütün maddi birikimini Litecoin ile tutan Lee, önemli Tweet'ler öncesinde veya sonrasında Litecoin alımı/satımı yapmadığını belirtirken yine de bu şüphelere artık son vermek için bu önemli kararı almak zorunda olduğunun altını çizdi.

"LTC'YE SAHİP OLMAM ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLİR"

İşte Lee'nin yaptığı o açıklama:

"Geçen son bir yıl içerisinde attığım tweetlerde fiyatlarla ilgili konulardan mümkün olduğunca uzak kalmaya çalıştım. Ancak Litecoin böylesine devasa bir hızda büyürken bunu yapmak da gittikçe zorlaştı. Litecoin hakkında veya iyi/kötü haberlerle ilgili tweet attığımda kişisel çıkar amaçlı paylaşımlar yaptığım suçlamalarına maruz kaldım. Hatta bazıları LTC'de kısa pozisyon (satış yönünde bahis) aldığımı dahi iddia etti. Çok fazla etkim olduğu için LTC parasına sahip olmam çıkar çatışmalarına neden olmaya başladı. Attığım her tweet öncesinde veya sonrasında LTC alım satımı yapmamaya azami önem gösterdim. Tabii bunu sadece ben biliyorum. Ancak bu konuda her zaman şüpheler olacaktır. Bu nedenle geçen günlerde sahip olduğum bütün LTC paralarını sattım ve hepsini hayır kuruluşlarına bağışladım. 6 yıl aradan sonra ilk kez fiziksek formda tek bir LTC'ye bile sahip değilim. Sadece koleksiyon amacıyla birkaç tane var o kadar. Bu çok tuhaf bir his. Ama endişelenmeyin Litecoin'i bırakmış değilim. Litecoin ile ilgili çalışmalarıma devam edeceğim. Zaten Litecoin başarıya ulaşırsa birçok farklı şekilde karşılığını alacağım. Bunun için illa Litecoin sahibi olmama gerek yok."

370 DOLAR İLE ZİRVE YAPTI

Litecoin dün Bitfinex borsasında 370 dolar ile zirve yapmasının ardından şu sıralar günlük bazda yüzde 4,93 düşüşle 337,70 dolardan işlem görüyor. Bu şifreli para bu yıl şu ana kadar yatırımcısına yüzde 7.600 kazandırdı. (Uzman Para)

Kaynak: haberinburada