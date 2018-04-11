UEFA Şampiyonlar Liginde Liverpool, ilk maçta 3-0 yendiği Manchester City'Yi ikinci maçta da 2-1'lik skorla yendi ve yarı finale yükseldi.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında taraftarı önünde Liverpool'u konuk etti. Manchester City maça çok iyi başlasa da 90 dakika sonunda Liverpool'a 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Karşılaşmada Manchester City'nin tek golünü 2. dakikada Gabriel Jesus kaydetti. Liverpool'un gollerini ise 56. dakikada Mısırlı Muhammed Salah ve 77. dakikada Roberto Firmino attı.

İlk maçta Manchester City'i 3-0 yenen Liverpool bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

LIVERPOOL DEVLER LİGİNDE EN FAZLA GOL ATAN İNGİLİZ TAKIMI

Liverpool, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 33 gol attı ve Devler Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan İngiliz ekibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kalan iki maçı 11 Nisan'dan oynanacak.

Kaynak: haberinburada