LİVERPOOL, SON SANİYEDE 3 PUANA UZANDI!
Premier Ligde Burnley deplasmanına çıkan Liverpool 90+4. dakikada Klavan'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Liginin 22. haftasında Burnley, sahasında Liverpool'u ağırladı. Son dakikaları nefes kesen maçta Burnley, bitime iki dakika kala beraberliği yakaladı, son saniyede ise Liverpool, 3 puanı aldı.
PERDEYİ MANE AÇTI
Salah, Coutinho ve Firmino olmadan maça başlayan Jürgen Klopp'un ekibi, buna rağmen zorlu Burnley savunmasını 61. dakikada Sadio Mane ile aştı. Golün ardından çok sayıda pozisyon harcayan Liverpool, son dakikalarda ise şok oldu.
KLAVAN SON SÖZÜ SÖYLEDİ
88. dakikada Sam Vokes'un indirdiği topa iyi bir kafa vuruşu yapan Gudmundsoon, skora dengeyi getirdi. Maçın son saniyelerinde ise sahneye Klavan çıktı. Duran topta kafa vuruşu ile golü bulan Klavan, Liverpool'a 3 puan getirdi.
Bu sonucun ardından Liverpool, 44 puanla 4. sırada yer aldı. Sezonun flaş takımlarından Burnley ise 34 puanla 7. sırada kaldı.
Kaynak: haberinburada
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