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Liverpool taraftarını yıkan haber! Yıldız futbolcu sezonu kapattı

LİVERPOOL TARAFTARINI YIKAN HABER! YILDIZ FUTBOLCU SEZONU KAPATTI

Şampiyonlar Liginde Liverpool'un Roma'yı 5-2 yendiği maçta sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapattı. 24 yaşındaki oyuncu Dünya Kupasında da forma giyemeyecek.

Tarih : 25 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Liverpool Taraftarını Yıkan Haber! Yıldız Futbolcu Sezonu Kapattı(6/10)2

Şampiyonlar Liginde Liverpool'un Roma'yı 5-2 yendiği maçın 15. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Alex Oxlade-Chamberlain'den, İngiliz ekibine kötü haber geldi. Diz bağlarında hasar oluşan 24 yaşındaki oyuncu sezonu kapattı. Kolarov ile girdiği mücadelede sakatlanan orta saha oyuncusu 2018 Dünya Kupası'nda da İngiltere Milli Takımı'nı yalnız bırakacak.

"YEN-İ SEZONA YETİŞMESİ İÇİN REHABİLİTE PROGRAMINA BAŞLAYACAK"

Kulüp konuyla ilgili duyuruyu yaparken, "Alex Oxlade-Chamberlain, en kısa sürede sağlığına kavuşması ve yeni sezona yetişmesi için rehabilite programına başlayacak" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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