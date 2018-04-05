LİVERPOOL YARI FİNAL KAPISINI ARALADI! İLK 30 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİLER
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'i ilk 30 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Anfield Road'da Manchester City'i konuk etti. Liverpool, çok etkili başladığı maçta Manchester City'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Mohamed Salah, 20. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 31. dakikada Sadio Mane kaydetti. Salah, Liverpool'un 3. golünde de asisti yapan isim olmayı başardı.
İLKAY GÜNDOĞAN 57 DAKİKA SAHADA KALDI
Manchester City'de İlkay Gündoğan 57 dakika sahada kaldı.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 10 Nisan Salı akşamı Manchester City'nin sahasında oynanacak.
Manchester City, hafta sonu Premier League'de Manchester United ile karşılaşacak. Liverpool ise hafta sonunda Everton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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