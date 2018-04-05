Bitlis'te Terör Operasyonu! Eyp Yapımında Kullanılan 1 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'in Acı Günü!
Liverpool Yarı Final Kapısını Araladı! İlk 30 Dakikada İşi Bitirdiler
Barcelona, Roma'yı Rahat Geçti
Youtube Merkezine Silahlı Saldırı Gerçekleştiren Kadının Ailesi Polisi Uyarmış: Youtube'a Gidecek
Oyuncu Berna Öztürk'ü Galada Taciz Eden Saldırgan Serbest Bırakıldı
Muharrem Usta Son Noktayı Koydu: Aday Olmayacağım
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupanın Ucundan Tuttu
Muharrem Usta'dan Ersun Yanal'a Olay Sözler: Aziz Yıldırım Az Demiş
Facebook'tan Bir İtiraf Daha! Skandalda Sayı 87 Milyona Ulaştı
Rusya'dan Ajan Krizinde Yeni Hamle! Bm'yi Toplantıya Çağırdı
Meclis'te Gerilim! 'başıma Bir Şey Gelirse Hesabı Elitaş'tan Sorulsun'
Valilik Olaya El Attı! Ankara'daki Gizemli Minibüsün Sırrı Çözülüyor
Samsunspor Teknik Direk Besim Durmuş: Küme Düşersek Lisnsımı Yırtarım
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Rize'de Otobüsümüzü Kurşunlayanlar Yakalansın
Tunceli Kırsalında Teröristlerde Çatışma Çıktı: 2 Uzman Çavuş Yaralandı
Inter-Milan Derbisine Icardi'nin Golünü Var Sistemi İptal Etti
Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'i Politik Korku Sardı
Son Dakika! Abd Savcı Hakan Atilla İçin 188 Yıl Hapis İstedi
Fetö'cü Asker Şarkıcı Hadise'nin Tanık Olarak Dinlenmesini Talep Etti

Liverpool yarı final kapısını araladı! İlk 30 dakikada işi bitirdiler

LİVERPOOL YARI FİNAL KAPISINI ARALADI! İLK 30 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİLER

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'i ilk 30 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yendi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 00:30
Puan Ver : Liverpool Yarı Final Kapısını Araladı! İlk 30 Dakikada İşi Bitirdiler(7/10)3

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Anfield Road'da Manchester City'i konuk etti. Liverpool, çok etkili başladığı maçta Manchester City'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Mohamed Salah, 20. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 31. dakikada Sadio Mane kaydetti. Salah, Liverpool'un 3. golünde de asisti yapan isim olmayı başardı.

İLKAY GÜNDOĞAN 57 DAKİKA SAHADA KALDI

Manchester City'de İlkay Gündoğan 57 dakika sahada kaldı.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 10 Nisan Salı akşamı Manchester City'nin sahasında oynanacak.

Manchester City, hafta sonu Premier League'de Manchester United ile karşılaşacak. Liverpool ise hafta sonunda Everton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Liverpool  Yarı  Final  Kapısını  Araladı  İlk  30  Dakikada  İşi  Bitirdiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER