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Liverpool'a imza atmayan Emre, yeni takımını buldu

LİVERPOOL'A İMZA ATMAYAN EMRE, YENİ TAKIMINI BULDU

Alman Milli Takımının yıldızı Sami Khedira, Emre Can'ın sezon sonunda Juventus'a gideceğini söyledi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Liverpool'a İmza Atmayan Emre, Yeni Takımını Buldu(8/10)4

Emre Can'ın sezon sonunda Liverpool ile olan sözleşmesi bitiyor. Bilindiği gibi, Liverpool'un yoğun uğraşlarına rağmen Alman oyuncu henüz takımıyla sözleşmesini yenilemeye yanaşmadı.

Real Madrid, Juventus gibi birçok dünya devi ise yıldız futbolcuya gözünü dikmiş durumda.

"KHEDİRA BANA EMRE'Yİ SÖYLEDİ"

Sports İllustrated yazarı Grant Wahl, Emre'nin transferi hakkında konuşmak için Almanya Milli takımından takım arkadaşı Sami Khedira'ya ulaştı.

Kendi köşesinden görüşmesini aktaran Grant Wahl, "Khedira ile görüştüm ve o bana Emre'nin Juventus'a geleceğini söyledi" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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