LİVERPOOL'DAN REKOR TRANSFER!
Liverpool, Southampton'ın başarılı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'i 85 milyon euroya kadrosuna kattı. Van Dijk, bu bedel ile futbol tarihinin en yüksek bonservisli savunma oyuncusu oldu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Southampton'dan Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk'i transfer ettiğini açıkladı.
1 OCAK'TAN İTİBAREN LIVERPOOL FUTBOLCUSU OLACAK
26 yaşındaki futbolcunun 1 Ocak'tan itibaren Liverpool futbolcusu olacağı açıklanırken Hollandalı yıldızın kaç numaralı formayı giyeceği belirtilmedi.
Merseyside ekibinin bu transfer için yaklaşık 85 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Bu rakamın doğrulanması halinde, Manchester City'nin 61 milyon euro'ya Kyle Walker'ı alarak sahip olduğu dünyanın en pahalı defans oyuncusu transferi rekorunu Liverpool kırmış olacak.
HOLLANDA'NIN GRONINGEN TAKIMINDA PROFESYONEL OLDU
Futbol kariyerine Williem takımında başlayan Hollandalı futbolcu, 2011 yılında Groningen takımında profesyonel oldu.
2013'te Celtic'e transfer olan van Dijk, 2 sezon önce 15 milyon euro'ya Southampton'a transfer olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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