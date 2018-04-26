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Liverpool'un genç yıldızından olay itiraf: Bazen Salah'ı sevmiyorum

LİVERPOOL'UN GENÇ YILDIZINDAN OLAY İTİRAF: BAZEN SALAH'I SEVMİYORUM

Liverpool'un genç futbolcusu Trent Alexander-Arnold, bu sezon harikalar yaratan Salah için, "Bazen onu sevmiyorum" dedi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Liverpool'un Genç Yıldızından Olay İtiraf: Bazen Salah'ı Sevmiyorum(10/10)6

Bu sezon 43 gol, 15 asist üreterek yılın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Muhammed Salah, Liverpool'dan takım arkadaşlarının övgülerini almaya devam ediyor.

Liverpool'un 19 yaşındaki beki Trent Alexander-Arnold, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Salah için 'kabus' yorumunu yaptı.

"BAZEN ONU SEVMİYORUM"

Trent Alexander-Arnold, "Salah ile bir hafta boyunca antrenman yapmak tam bir kabus. Bazen karşımda yaptığı şeyler yüzünden onu sevmiyorum. Rakip olmadığımız ve kendi takımımızda oynuyor diye çok mutluyum." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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