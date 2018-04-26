Liverpool'un genç futbolcusu Trent Alexander-Arnold, bu sezon harikalar yaratan Salah için, "Bazen onu sevmiyorum" dedi.

Bu sezon 43 gol, 15 asist üreterek yılın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Muhammed Salah, Liverpool'dan takım arkadaşlarının övgülerini almaya devam ediyor.

Liverpool'un 19 yaşındaki beki Trent Alexander-Arnold, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Salah için 'kabus' yorumunu yaptı.

"BAZEN ONU SEVMİYORUM"

Trent Alexander-Arnold, "Salah ile bir hafta boyunca antrenman yapmak tam bir kabus. Bazen karşımda yaptığı şeyler yüzünden onu sevmiyorum. Rakip olmadığımız ve kendi takımımızda oynuyor diye çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada