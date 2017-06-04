İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları

logitech flow çoklu bilgisayar kullanımını üst düzeye taşıyor

LOGİTECH FLOW ÇOKLU BİLGİSAYAR KULLANIMINI ÜST DÜZEYE TAŞIYOR

Logitech, tek bir mouse ile üç bilgisayarı sorunsuz şekilde kontrol etmeyi sağlayan, yeni çığır açan yazılımı “ Logitech Flow ”u duyurdu.

Tarih : 04 Haziran 2017, 14:22
Puan Ver : Logitech Flow Çoklu Bilgisayar Kullanımını Üst Düzeye Taşıyor(5/10)7


Kolay kurulan ve basit kullanıcı arayüzüne sahip Logitech Flow, Logitech Options yazılımının parçası olarak ücretsiz indirilebilmesi sayesinde, çoklu bilgisayar kullanımını yeni bir seviyeye taşıyor. Yazılım; gelişmiş çoklu cihaz bağlantısına ve hassas sensör doğruluğuna ihtiyaç duyanlar için tasarlanan yeni nesil mouse'lar Logitech MX Master 2S ve Logitech MX Anywhere 2S ile uyum sağlıyor. Yeni MX mouse'ları ve Flow yazılımıyla, 3 bilgisayar arasında içerik, resim ve belgeler kolayca kopyalanıp yapıştırılabiliyor.



“Yapılan araştırmalara göre eskiden bir bilgisayar kullanmak yeterliyken, bugün yaklaşık 10 kişiden biri, aynı anda birden fazla bilgisayarla çalışıyor.” diyen Logitech Global Portföy ve Marka Direktörü Anatoliy Polyanker, “Birden fazla bilgisayar kullanmak, dikkati dağıtmaktan kaçınmanıza ve işlemci bakımından yoğun operasyonları hızlandırmanıza yardımcı olabilir, ancak hepsinde birden çalışmak güçlük de yaratabilir. Bu noktada Logitech Flow devreye giriyor. Flow ve yeni MX mouse ile dosyaları bir bilgisayardan diğerine kopyalayıp yapıştırarak üretkenliğinizi artırabilirsiniz. Bu özellik, bilgisayar dünyasında çok daha hassas ve odaklanmış çalışmanıza yardımcı olur.” diye ekliyor.



Logitech MX Master 2S 99,99 €, Logitech MX Anywhere 2S ise 79,99 € tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla; Haziran ayından itibaren satışa sunuluyor.








Etiketler: Logitech  Flow  Çoklu  Bilgisayar  Kullanımını  Üst  Düzeye  Taşıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER