

Programlanabilir Aydınlatma, Düğmeler ve DPI: Logitech G102 Prodigy Gaming Mouse, doğrudan veya Logitech Gaming Software aracılığıyla yapılandırılarak da kullanılabiliyor. Her stile, sisteme ve çevreye uyacak 16,8 milyon renk paletinden ve farklı parlaklık seviyelerinden seçim yapılabiliyor. Oyun içi işlemleri basitleştirmek için mouse'un üzerindeki 6 düğmeden biri yapılandırılabiliyor. On-the-fly DPI kaydırma özelliğini kullanarak, 5 hassasiyet ayarı arasında geçiş yapılabiliyor. Kaydedilen tercihler daha sonra herhangi bir bilgisayarda kolayca kullanılıyor.