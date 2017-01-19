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logitech g, prodigy serisi gaming mouse'u tanıttı

LOGİTECH G, PRODİGY SERİSİ GAMİNG MOUSE'U TANITTI

Logitech G, oyun deneyimini geliştirecek yeni G102 Gaming Mouse'u tanıttı. Geliştirilmiş gergin tuşlara, yeni optik oyun algılayıcıya ve konforlu tasarıma sahip mouse'lar, kullanım kolaylığı sağlayan Prodigy serisinin yeni ürünü olarak piyasaya sunuldu.

Tarih : 19 Ocak 2017, 09:50
Puan Ver : Logitech G, Prodigy Serisi Gaming Mouse'u Tanıttı(10/10)9


Logitech G, oyun deneyimini geliştirecek yeni G102 Gaming Mouse'u tanıttı. Geliştirilmiş gergin tuşlara, yeni optik oyun algılayıcıya ve konforlu tasarıma sahip mouse'lar, kullanım kolaylığı sağlayan Prodigy serisinin yeni ürünü olarak piyasaya sunuldu.



Standart ürünlerden 8 kat daha hızlı olan Logitech G102 Prodigy Mouse, saniyede 1.000'den fazla bildirimle iletişim kuruyor. Böylece mouse hareket ettirildiğinde veya tıklandığında, ekrandaki tepki anında gerçekleşiyor. Sol ve sağ tıklamalar için geliştirilmiş gergin tuşları sayesinde, daha az güçle daha hızlı yanıt vererek olağanüstü bir performans gösteriyor. Logitech G102 Prodigy Gaming Mouse, 149 TL tavsiye edilen perakende fiyatıyla satışa sunuluyor.





 



Temel Özellikleri



 





  • Klasik Tasarım: Klasik çizgilerden ve efsanevi Logitech G100S Gaming Mouse'un sade yapısından esinlenen Logitech G102 Prodigy Gaming Mouse, çokyönlülük, dayanıklılık ve konfor için üretilen ve optimize edilen tasarımıyla dikkat çekiyor.





 





  • Keskin Uçlu Sensör Teknolojisi: 200 – 6.000 DPI algılama hızında yeni bir sensöre sahip Logitech G102 Prodigy, izleme ve tutarlılığı en üst düzeyde tutarak, tam potansiyeli kullanmaya izin veriyor. ABD'de tasarlanan ve İsviçre'de üretilen sensör, daha iyi kontrol imkânı sağlıyor. Bu yüzden oyuncu sadece görmeye değil, aynı zamanda hissetmeye de odaklanıyor.





 





  • Güvenilir Kalite ve Deneyim: Logitech 30 yılı aşkın süredir, bilgisayar donanımlarındaki inovasyon ve gelişmelere öncülük ediyor. Her oyun ekipmanı, Logitech'in gelişmiş araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında tasarlanıp test edilen, yüksek performans standartlarına sahip oluyor.





 





  • Programlanabilir Aydınlatma, Düğmeler ve DPI: Logitech G102 Prodigy Gaming Mouse, doğrudan veya Logitech Gaming Software aracılığıyla yapılandırılarak da kullanılabiliyor. Her stile, sisteme ve çevreye uyacak 16,8 milyon renk paletinden ve farklı parlaklık seviyelerinden seçim yapılabiliyor. Oyun içi işlemleri basitleştirmek için mouse'un üzerindeki 6 düğmeden biri yapılandırılabiliyor. On-the-fly DPI kaydırma özelliğini kullanarak, 5 hassasiyet ayarı arasında geçiş yapılabiliyor. Kaydedilen tercihler daha sonra herhangi bir bilgisayarda kolayca kullanılıyor.





 



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