Survivor'da Kim Elenecek?
Bahçeli, Ak Parti'nin Kitapçığında Neden Yer Aldı?
Tsk Bilançoyu Açıkladı!
Cep Telefonumu Veriyorum, Gece 3 De Olsa Arayın
Konya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 46 Yaralı
Fenomen Dayı Vereceği Oyu Balkonuna Astı!
Van Persie Her An Ayrılabilir
Trump, Abd Ordusunu Büyütüyor
Elektrikte Yeni Dönem! Faturasını Ödemeyen Yandı
Xiaomi Mi 6'nin Özellikleri Ve Fiyatı Sızdırıldı
Interaktif Koruma Simülasyonu Eğitimi Artık Çevrimiçi
Selfie : Bir Fotoğraftan Daha Fazlası
Logitech Mk850 : Tüm Cihazlara Erişim Artık Daha Kolay!
Lenovo Moto Z Play 3510 Mah'lik Güçlü Bataryası İle Geldi
Facebook Vr Teknolojileri Hız Kazanacak
Apple Qualcomm Savaşı Büyüyor
Karaciğer Kelebeği Teşhisi İçin Test Kiti Üretildi
O Problemi Olan Kadınların 6 Ayda Bir…
Yeni Ön Libero Josue!
Büyükannenin Maaşı Aylık 420 Lira Olacak

logitech mk850 : tüm cihazlara erişim artık daha kolay!

LOGİTECH MK850 : TÜM CİHAZLARA ERİŞİM ARTIK DAHA KOLAY!

Logitech, aynı anda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletle kullanılabilen, tam donanımlı Logitech MK850 Performance Kablosuz Klavye ve Mouse Seti'ni teknoloji meraklılarının beğenisine sunuyor.

Tarih : 28 Ocak 2017, 09:41
Puan Ver : Logitech Mk850 : Tüm Cihazlara Erişim Artık Daha Kolay!(6/10)4


Logitech, aynı anda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletle kullanılabilen, tam donanımlı Logitech  MK850 Performance Kablosuz Klavye ve Mouse Seti'ni teknoloji meraklılarının beğenisine sunuyor.



Easy-Switch  teknolojisine sahip ürünler, bir tuşa dokunarak üç cihaz arasında kolayca geçiş yapma imkânı tanıyor. Yeni Logitech DuoLink yazılımıyla çalışan Logitech MK850 Klavye ve Mouse Seti'nin yastıklı avuç içi desteği; bileği yormayan rahat bir yazım pozisyonu sağlarken, klavyenin ayarlanabilir ayakları farklı kullanım yüksekliklerine olanak tanıyor.



Aynı klavye ve mouse ile tüm cihazlara erişimi sağlayarak konfor sunan MK580 Klavye ve Mouse Seti; Windows , Mac  veya Chrome OS  bilgisayarda; Android  ve iOS mobil cihazlarda kolayca çalışıyor. Logitect Unifying USB veya Bluetooth  Smart ile bilgisayar, telefon veya tabletlerle rahatça eşleşiyor.



“Bir işi hızlıca çözmek gerektiğinde, çalışması masasının anahtarı rahatlıktır.” diyen Logitech Küresel Klavye Direktörü Art O Gnimh, “Farklı cihazlardan araştırın, yaratın veya iletişim kurun… Gün içinde ihtiyacınız olan verimlilik ve konforu sunan MK850 Klavye ve Mouse Seti, cihazlar arasında kolayca geçiş yapıp işinizi hızla tamamlama şansı veriyor.” diyor.



Logitech MK850 Performance Kablosuz Klavye ve Mouse Seti, $129+KDV tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla piyasaya sunuluyor.



Bilgisayarların Kısa Tarihi







Etiketler: Logitech  Mk850    Tüm  Cihazlara  Erişim  Artık  Daha  Kolay    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER