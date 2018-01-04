Premier Ligin 22. haftasında Londra derbisinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Nefes kesen maç 2-2 berabere sonuçlandı.

Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı yüksek tempolu geçmesine karşın Pert Cech ve Thibaut Courtios, devrenin 0-0 bitmesini sağladı.

İKİNCİ YARIDA TOPLAM 4 GOL OLDU

Mücadelenin 63. dakikasında Jack Wilshere ile öne geçen Arsenal, 67. dakikada Eden Hazard'ın penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

Chelsea, 84. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle öne geçmeyi başardı.

Londra derbisinde son sözü 90+1. dakikasında Hector Bellerin söyledi ve Arsenal ile Chelsea 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: haberinburada