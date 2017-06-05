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londra polisi: saldırganların kimliklerini biliyoruz

LONDRA POLİSİ: SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİNİ BİLİYORUZ

Londra Emniyet Müdürlüğü, Cumartesi günü 7 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı saldırıyı düzenleyen üç kişinin kimliklerinin "operasyonel açıdan mümkün en kısa sürede" açıklanacağını duyurdu.

Tarih : 05 Haziran 2017, 12:33
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Londra Emniyet Müdürlüğü, Cumartesi günü London Bridge ve köprünün güneyindeki Borough Market'ta 7 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı saldırıyı düzenleyen üç kişinin kimliklerinin bilindiğini açıkladı.





Saldırganların kimliklerinin "operasyonel açıdan mümkün en kısa sürede" açıklanacağı belirtildi.



Cumartesi günü yerel saatle 21: 58'de beyaz bir kamyonet London Bridge'de yayaların üzerine sürülmüş, daha sonra araçtan inip Borough Market'ta bazı kişileri bıçaklayan saldırganlar polis tarafından öldürülmüştü.



 



kaynak:haberler








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