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LONDRA SALDIRISINDAN SONRA OKLAR WHATSAPP'A ÇEVRİLDİ!


LONDRA SALDIRISINDAN SONRA OKLAR WHATSAPP'A ÇEVRİLDİ!
Tarih : 27 Mart 2017, 12:59
Puan Ver : Londra Saldırısından Sonra Oklar Whatsapp'a Çevrildi!(7/10)8


Londra'da Westminster Köprüsü'nde başlayan ve parlamento binasında son bulan terör saldırısının ardından 'Whatsapp' tartışması başladı.



Tartışmayı başlatan ise, saldırgan Khalid Masood'un saldıran sadece iki dakika önce Whatsapp üzerinden iletişim kurduğu bilgisi oldu. Polisin, uçtan uca şifreleme sistemi nedeniyle Masood'un mesajlarına ulaşamadığı belirtilirken, İçişleri Bakanı Amber Rudd bu hafta içerisinde teknoloji firmalarıyla bir araya geleceğini açıkladı.



 



kaynak:habertürk








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