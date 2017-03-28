LONDRA SALDIRISININ OLDUĞU YERDE! TERÖRE KARŞI EL ELE...
Londra'da gerçekleşen terör saldırısının ardından Müslüman kadınlar saldırının gerçekleştiği Westminster Köprüsü'nün üzerinde bir araya geldi
Londra'da geçtiğimiz hafta düzenlenen terör saldırısının ardından anlamlı bir dayanışma eylemi yapıldı.
Onlarca Müslüman kadın, terör saldırısının gerçekleştiği Westminster Köprüsü'nün üzerinde bir araya geldi. El ele tutuşan kadınlar, saldırıyı kınadı.
kaynak:habertürk
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