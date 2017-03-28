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londra saldırısının olduğu yerde! teröre karşı el ele...

LONDRA SALDIRISININ OLDUĞU YERDE! TERÖRE KARŞI EL ELE...

Londra'da gerçekleşen terör saldırısının ardından Müslüman kadınlar saldırının gerçekleştiği Westminster Köprüsü'nün üzerinde bir araya geldi

Tarih : 28 Mart 2017, 11:03
Puan Ver : Londra Saldırısının Olduğu Yerde! Teröre Karşı El Ele...(6/10)7


Londra'da geçtiğimiz hafta düzenlenen terör saldırısının ardından anlamlı bir dayanışma eylemi yapıldı.



Onlarca Müslüman kadın, terör saldırısının gerçekleştiği Westminster Köprüsü'nün üzerinde bir araya geldi. El ele tutuşan kadınlar, saldırıyı kınadı.



 



kaynak:habertürk








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