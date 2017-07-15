Terör örgütü PKK yandaşları, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe katılmak isteyen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği üyesi Türk vatandaşının aracının önünü kesmeye çalıştı.

TÜRKLERLE TERÖRİSTLER ARASINDA ARBEDE

Araca saldırmak isteyen teröristlerle araç içindeki Türkler arasında arbede çıktı.

Bu sırada polis olay yerine gelerek saldırganlara müdahale etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ellerinde PKK flamaları ve Öcalan posterleri olan teröristler, polise de saldırdı.

Yetkililer, olay sonrası 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: haberinburada