LONDRA'DAKİ AKILLI SOKAK, ÜZERİNDEN YÜRÜNDÜKÇE ENERJİ ÜRETİYOR
Dünyada ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da tasarlanan akıllı sokakta, insanlar yürüdükçe yerdeki özel döşeme elektrik üretiyor.
Avrupa'nın en işlek caddelerinden biri olan İngiltere'nin başkenti Londra'daki Oxford Caddesi'nde bir ara sokak olan "Bird street", dünyanın ilk akıllı sokağına dönüştürüldü.
500 BİN STERLİNE MAL OLDU
Habertürk Gazetesi'nin özel haberine göre, 500 bin sterline mal olan yenileme işlemi sonrasında cadde, yürürken kinetik enerji üreten fayanslar ve atmosferdeki kirletici gazları uzaklaştıran "temiz bir hava tezgahı" da dahil olmak üzere dünyanın her tarafından en yeni yeşil enerji üretim teknolojilerini içeriyor.
ÜZERİNDE YÜRÜNDÜKÇE ENERJİ ÜRETECEK
Fayanslara döşenen astarla üzerinden yürüyen insanlardan enerji üretecek olan sokakta ayrıca hava arındırıcı olarak ikiye katlanan bir oturma alanı ve fosil yakıt emisyonlarında bulunan azot oksit gazı emici özel boya kaplı yüzeyler yer alıyor.ELEKTRİK CADDE AYDINLATILMASINDA KULLANILIYOR
10 metre karelik alanda bulunan kiremitlerle üretilen enerji, yola gömülü şekilde duran düşük enerjili bluetooth vericilerine iletilerek bir uygulamaya aktarılıyor. Atılan adımlar sayesinde elde edilen enerjinin cadde aydınlatmasında kullanıldığı belirtilirken adım atan kişiler de Oxford Caddesi'ndeki çeşitli mağazalarda indirim kazanıyorlar.
Kaynak: haberinburada
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