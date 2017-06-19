LONDRA'DAKİ DEV YANGINDA ÖLENLERİN SAYISI 79'A ÇIKTI
İngiltere'nin başkentinde küle dönen 24 katlı binada can kaybı artıyor, polis bazı kişilerin henüz bulunamadığını duyurdu.
İngiltere'nin başkentinde küle dönen 24 katlı Grenfell Tower'dan yine kara haber geldi.
Polis, bugün yaptığı açıklamada ölen veya kaybolan insanların sayısının 79 olduğunu duyurdu. Söz konusu kurbanlardan bazılarına henüz ulaşılabilmiş değil.
Geçen hafta çıkan yangında alevler dakikalar içinde dev binayı sarmış ve yangın neredeyse bir gün sonra söndürülebilmişti.
Binadaki arama çalışmaları halen sürüyor.
kaynak:milliyet
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